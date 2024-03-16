WSJ: Китайские власти не допустят продажи TikTok американцам

Правительственные круги КНР воспротивились принудительной продаже TikTok американцам. Китайские власти считают, что предпочтительнее запрет социальной видеосети в США, и они уже дали понять это владельцам компании ByteDance. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что правительство Китая сигнализирует, что не допустит принудительной продажи TikTok.

«Китайские чиновники раскритиковали США за действия, направленные против TikTok. Они также отправили соответствующие сигналы владельцу TikTok, пекинской компании ByteDance: правительство предпочтет запретить приложение в США, чем продать его», — сообщает WSJ.

В руководстве ByteDance предполагают, что столкнутся с нормативными препятствиями, если попытаются продать TikTok. В прошлом году Китай предупредил, что продажа или отчуждение TikTok повлечет за собой экспорт технологий, что должно быть одобрено правительством.

Таким образом ByteDance попала в затруднительное положение, поскольку TikTok может потерять свой крупнейший рынок, насчитывающий 170 миллионов пользователей-американцев.

Покупатели тем временем выстраиваются в очередь, чтобы подать заявку на приобретение TikTok.

Соцсеть оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. По данным экспертов, выручка TikTok в прошлом году составила около 20 миллиардов долларов, но не принесла прибыли.

В 2024 году TikTok снова оказался под прицелом геополитической напряженности между США и Китаем. Проблемы у соцсети возникали ранее. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить приложение, но его указ заблокировал суд.

На этой неделе палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, который требует от китайской ByteDance продать TikTok американцам иначе соцсеть будет запрещена в стране. В палате утверждают, что китайская компания собирает данные американских пользователей, что представляет угрозу национальной безопасности.

Законопроект подвергся критике в Сенате, где законодатели заявили о более осторожном подходе. Президент Байден сказал, что подпишет законопроект, если он попадет к нему на стол.

Владельцы TikTok заявили, что не делятся данными с китайским правительством.