Ozon прокомментировал информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Российский маркетплейс Ozon не подтвердил информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили представители компании.

— Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности, — отметили в пресс-службе.

Представители Ozon добавили, что ежедневно по разным причинам могут не работать около сотни пунктов, что составляет менее 0,5 процента от общего их числа. В частности, 16 марта по техническим причинам были закрыты 70 пунктов, сообщает РИА Новости.

Сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов и председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев внесли в нижнюю палату парламента новый законопроект, который предполагает ряд мер по урегулированию деятельности маркетплейсов.

Причиной для разработки соответствующего законопроекта стало недобросовестное поведение владельцев торговых платформ, которое формируют отрицательные последствия для работы продавцов и пунктов выдачи. Ряд мер регуляции должен минимизировать данные риски.