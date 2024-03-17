Экономический бум в Индии привлек $2 млрд от инвесторов из России

Индия становится новым привлекательным направлением для российских инвесторов на фоне ускоренного роста местной экономики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный опрос аналитиков.

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По данным Morgan Stanley, за последние три месяца 2023 года ее темпы подъема составили рекордные 8,4%, что сравнимо с ралли середины 2000-х годов.

Основным драйвером процветания выступают инвестиции, которые неуклонно растут в процентах от ВВП страны и, по прогнозам, к 2027 году могут достичь 36%. Индийские акции уже входят в число самых дорогих в мире после восьми лет ежегодного роста.

На этом фоне объем российских инвестиций в экономику Индии достиг около $2 млрд, указывает депутат Госдумы Алексей Говырин. Отечественные управляющие компании в последние два года начали активно получать лицензии на работу с индийскими ценными бумагами и заключать соглашения с местными партнерами.

В частности, в феврале 2023 года право на самостоятельные операции на бирже получила УК «Альфа-Капитал», а в марте на частный и публичный рынки Индии была допущена ФГ «Финам» через местного брокера Ashika Group.

«Россияне вкладываются в акции на биржах, инвестируют через фонды и покупают облигации. Интерес подогревают высокий экономический рост Индии, перспективы ряда отраслей, демография и хорошие отношения между странами», — отмечает Говырин.

По мнению экспертов, успешная индийская экономика наряду с дружественной политикой властей делают ее весьма привлекательным направлением для инвестиций из РФ на фоне санкций и потери доступа на многие зарубежные рынки капитала.

До этого стало известно, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за санкций США.