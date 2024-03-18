Turkish Airlines изменила условия полетов после снятия с рейсов граждан РФ

После ряда инцидентов с отказом в допуске граждан России и других стран на рейсы в Южную Америку, турецкая авиакомпания Turkish Airlines сократила список причин для отказа. Об этом пишет РИА Новости.

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До этого появились многочисленные сообщения, что Turkish Airlines уже почти три недели не принимает на борт пассажиров, включая россиян, направляющихся в Аргентину и Бразилию, по различным причинам, включая отсутствие багажа или "чистый" паспорт.

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Некоторые пассажиры, снятые с рейсов, намерены подать в суд на авиакомпанию.

До этого на сайте Turkish Airlines были указаны правила "дополнительного контроля" для пассажиров, летящих в различные страны Южной Америки. Однако, по последним данным, в списке условий отсутствуют некоторые пункты, упомянутые ранее. В частности, требование об обратном билете, оплаченной брони отеля на весь период поездки и ограничении пересадки до 24 часов для поездок в Бразилию больше не упоминается.

Однако остается условие о наличии достаточных средств для поездки как наличными, так и на карте. В связи с этой ситуацией некоторые пассажиры решают изменить маршрут и выбирают другие авиакомпании для полета в Аргентину через альтернативные города, такие как Дубай.