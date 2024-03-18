Российские автоперевозчики начали отказываться от автомобилей

Из-за роста стоимости лизинговых ставок некоторые российские автоперевозчики начали отказываться от части грузовых автомобилей и сокращать долю парка в лизинге. Об этом со ссылкой на участников рынка «Коммерсантъ».

Как объяснил гендиректор TTG Андрей Рудаков, в нынешних условиях фуры не дают никакого дохода, у большинства работа или в ноль, или в какой-то допустимый минус. Чаще всего цель такой работы в том, чтобы выкатать лизинг и продать машину для компенсации затрат. Однако позволить себе такую схему могут только крупные автопарки.

Вместо этого логистические компании начали работать с наемным транспортом, потому что в этом случае проблема обслуживания техники, стоянки и охраны перекладывается на них.

Главной трудностью второго варианта остается стоимость новых машин. Китайские грузовики стоят столько же, сколько европейские, однако их качество ниже, то есть они дороже в обслуживании. Соответственно, высока и стоимость аренды.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев отметил, что ставка по лизинговым договорам достигла 24 процентов годовых с первоначальным взносом от 20 процентов. В то же время цены растут одновременно со снижением курса рубля. Из-за этого небольшие автотранспортные предприятия банкротятся, а их фуры возвращаются лизинговым компаниям.

Дальнейшие планы операторы парков автомобилей связывают только с повышением ставок на автоперевозки, что позволит поддерживать рентабельность. При этом основатель портала Main Transport Роман Судорогин оценивает рост ставок на грузоперевозки за 2023 год в 30-40 процентов. К ней привели рост потребности в автотранспорте, дефицит водителей и нехватка транспортных средств, обновление которых замедлилось в десятки раз.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что отказ от лизинга происходит только в том случае, если транспорт еще не был поставлен в Россию, а ставка в договорах плавающая.

Ранее сообщалось, что Минпромторг исключил из программы льготного лизинга весь легковой и легкий коммерческий транспорт (LCV), теперь субсидии смогут получить только покупатели транспорта категории D (автобусы от девяти посадочных мест). По оценке участников рынка, у ведомства не хватает средств на заявленные цели, хотя они надеются, что решение в течение года пересмотрят.