Uber выплатит $178 млн компенсации австралийскими таксистам

Сервис заказа такси Uber компенсирует австралийским таксистам потерю доходов, связанную с выходом компании на транспортный рынок страны. Как сообщает радиостанция ABC со ссылкой на источник в компании, общая сумма выплат превысит $178,5 млн.

По данным радиостанции, решение о добровольной выплате компенсации было принято Uber до рассмотрения в суде коллективного иска против сервиса, поданного юридической фирмой Maurice Blackburn от имени 8 тыс. австралийских таксистов и владельцев предприятий, сдающих автомобили в аренду. Ожидалось, что первое слушание по делу состоится в понедельник, 18 марта, в Верховном суде штата Виктория, однако заседание было отменено после заключения мирового соглашения.

Руководитель Maurice Blackburn Майкл Доннелли сказал, что урегулированию предшествовала пятилетняя судебная тяжба, во время которой Uber "боролся изо всех сил на каждом этапе". Он также пояснил, что по итогам мирового соглашения более 8 тысяч истцов разделят между собой 240 млн австралийских долларов (около $158 млн), причем размер компенсации для каждого будет определен исходя из размера "доказанных финансовых потерь, вызванных выходом Uber на рынок транспортных услуг".

Ранее австралийские власти обвинили Uber в обмане клиентов и в декабре 2022 года заставили компанию заплатить за это штраф в размере 21 млн австралийских долларов ($14,1 млн). Также сервису запретили взимать даже минимальную плату за отмену поездки в течение трех лет и обязали внести изменения в приложение вызова такси так, чтобы пользователь всегда видел реальную стоимость поездки.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в десятках стран.