Акции «ТКС Холдинга» упали в первый день торгов после переезда в Россию

Котировки акций «ТКС холдинга» в первый день после переезда компании теряют почти 2,5% сразу после открытия торгов Московской биржи.

В 10.02 МСК они торговались дешевле 3000 рублей.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding из-за конвертации ценных бумаг в результате редомициляции перестали торговаться на Московской бирже с 20 февраля 2024 года. Это было необходимо для проведения процедуры конвертации ценных бумаг при «переезде».

Акционеры кипрской TCS Group в январе 2024 года одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР) в России — остров Русский, Приморский край. Новая компания получила название «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг». До конца 2024 года компани намерена выкупить собственные акции — всего 19 млн штук.

За время переезда было объявлено, что владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин готовится объединить банковские активы — «Тинькофф» и Росбанк в единую группу, чтобы «значительно усилить позиции группы на финансовом рынке».