«Вкусно – и точка» вдвое увеличила выручку в РФ

Компания «Вкусно и точка» в 2,1 раза увеличила выручку в РФ в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Доходы компании составили 155,7 млрд руб. При этом себестоимость продаж сети выросла в 1,7 раза, до 128,3 млрд руб., а валовая прибыль составила 27,5 млрд руб. В 2023 году компания терпела убытки.

Сообщается, что в 2023 году «Вкусно и точка» открыла 37 новых ресторанов, и сейчас в нее входят более 880 предприятий в 64 субъектах РФ.

В сентябре 2023 года «Вкусно — и точка» попросила McDonald's разрешить ей открыть рестораны в Китае.

23 августа 2023 года стало известно, что доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России: «Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic's достигла 45%. По данным исследования «Ромир», это максимальный показатель за последние несколько лет.