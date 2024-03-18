Суд отказал структуре IKEA в снятии ареста с ее имущества

Арбитражный суд Московской области отказал компании «Торг» в снятии ареста активов структуры IKEA в деле по иску Федеральной налоговой службы РФ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Напомним, что данная фирма является структурой шведского мебельного ретейлера IKEA, который ранее ушел с российского рынка. «Торг» ранее выступила за отмену ареста ее активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей. Он был наложен в деле по иску ФНС.

Согласно карточке дела, в удовлетворении жалобы решено отказать.

Судом ранее было удовлетворено заявление ФНС о принятии обеспечительных мер. Средства на счетах ООО «Торг» арестовали. При этом мера не коснулась денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом и другого имущества.

На предварительном заседании суда ответчик попросил меры отменить.

Также сегодня стало известно о прекращении судом рассмотрения иска компании «Павелецкая площадь», в котором она требовала взыскать с ООО «ИКЕА Дом», управлявшего магазином IKEA в принадлежащем истцу торговом комплексе «Павелецкая плаза», неустойку за закрытие магазина.