СМИ: Microsoft отложит приостановку доступа к облачным сервисам в РФ
В компании Microsoft намерены перенести сроки приостановки доступа к облачным сервисам в России на конец марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента группы компаний Softline Андрея Благоразумова.
Он отметил, что соответствующая информация получена от представителей американской корпорации. Перенос не отменит вводимые ограничения, но даст возможность настроить работу альтернативных сервисов, сказал Благоразумов.
«Особенно это важно для социально значимых объектов», - подчеркнул он.
Ранее Microsoft уведомила клиентов о приостановке доступа к облачным сервисам в России с 20 марта. Корпорация намерена ввести ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, предполагающего запрет на поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, сообщает «Радиоточка НСН».