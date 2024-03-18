Microsoft отложит приостановку доступа к облачным сервисам в РФ

В компании Microsoft намерены перенести сроки приостановки доступа к облачным сервисам в России на конец марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента группы компаний Softline Андрея Благоразумова.

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Он отметил, что соответствующая информация получена от представителей американской корпорации. Перенос не отменит вводимые ограничения, но даст возможность настроить работу альтернативных сервисов, сказал Благоразумов.

«Особенно это важно для социально значимых объектов», - подчеркнул он.

Ранее Microsoft уведомила клиентов о приостановке доступа к облачным сервисам в России с 20 марта. Корпорация намерена ввести ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, предполагающего запрет на поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, сообщает «Радиоточка НСН».