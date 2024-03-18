Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов

Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что облигации были выпушены на прошлой неделе. Это было сделано, по словам Дурова, чтобы гарантировать, что Telegram продолжит расти ускоренными темпами.

«Мы были рады, что наши облигации приобрели глобальные фонды самого высокого уровня с безупречной репутацией. Условия ценных бумаг оказались самыми выгодными для Telegram за всю историю мессенджера», — написал он.

Дуров подчеркнул, что спрос на облигации Telegram оказался повышенным. Данный факт, по его мнению, свидетельствует о том, что мировые финансовые институты «ценят рост аудитории и монетизации» мессенджера.