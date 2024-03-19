«Черноголовка» приобрела бизнес детского питания Kraft Heinz в РФ

Группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz.

Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz. Приобретателем в сделке выступила холдинговая компания группы "Черноголовка" - АО "Аквалайф ресурс", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в собственность компании перешли два комбината детского питания, расположенные в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край).

О планах

Компания планирует выпустить на рынок новый бренд, который будет представлен партнерам и торговым сетям весной.

"Для обеспечения плавного перехода "Черноголовка" продолжит производить продукцию под брендом Heinz в течение шести месяцев после завершения сделки", - отмечается в сообщении компании. "Сейчас "Черноголовка" видит свою задачу в том, чтобы развивать ассортимент, прежде всего, в категориях первого прикорма. Мы также планируем запустить производство детских снеков и инновационную категорию готовых блюд и провести коммуникационную кампанию, которая позволит "вырастить" знание и сформировать доверие к новому бренду. Мы продолжим выпуск детского питания под нашим брендом "Черноголовка бэйби", но уже не на копакинговых площадках, а на своих мощностях", - прокомментировала генеральный директор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, чьи слова приводятся в сообщении компании.

В марте 2023 года компания сообщила, что заключила соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России, сумма сделки не разглашалась.