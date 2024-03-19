На руднике "Пионер", где произошло обрушение, выявляли нарушения в 2023 году

Дальневосточное управление Ростехнадзора в июне 2023 года выявляло нарушения требований безопасности на руднике "Пионер" в Амурской области, где произошло обрушение. Об этом следует из данных на сайте ведомства.

"Дальневосточное управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности на объектах АО "Покровский рудник", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что руководство предприятие будет привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В ведомстве от комментариев отказались.

Обвал на руднике "Пионер", где осуществляется добыча золота, произошел 18 марта.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Кроме того, изымается необходимая документация. Ход расследования контролирует областная прокуратура.

В пресс-службе МЧС России сообщали, что до 13 человек, по предварительным данным, находятся под завалами. Это же число назвали в компании "Покровский рудник". По данным прокуратуры, под завалами могут оставаться до 15 человек.