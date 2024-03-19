Российский порт захотели заставить заплатить за падение грузоперевозок

Из-за бойкота терминала ОТЭКО в Тамани, который устроили недовольные высокими тарифами угольные компании, ОАО РЖД теряет средства, запланированные на развитие инфраструктуры подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Об этом говорится в письме главы госкомпании Олега Белозерова в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает «Коммерсантъ».

По его данным, в январе погрузка с назначением в указанный терминал упала на 41,7 процента в годовом выражении, в том числе угля — на 48,5 процента. На февраль и март погрузки угля в порту не заявлены вовсе. Ситуация привела к потерям по грузоперевозкам в первом квартале в 6 миллионов тонн.

Сами грузоотправители объясняют, что текущие логистически затраты не позволяют продавать уголь на китайском рынке с прибылью. Однако для железных дорог конфликт приводит к выпадающим доходам, которые нужно компенсировать.

Белозеров считает, что решением могли бы стать контракты по типу ship-or-pay («вези или плати»), в рамках которых монополия все равно получала бы средства. При этом глава РЖД указал, что компания неоднократно пыталась договориться с ОТЭКО по поводу таких договоров, но владельцы терминала отказывались.

Сама идея соответствующего формата соглашений рассматривается уже более пяти лет. В мае 2023 года из Госдумы был отозван законопроект о них, внесенный правительством в 2021 году.

Между тем в ОТЭКО не считают себя обязанными платить за нежелание угольных компаний пользоваться услугами порта. Источник на рынке также указывает, что РЖД обещали провоз в Тамань более 90 миллионов грузов, мощность порта была заложена на уровне 60 миллионов тонн, а на практике выходит в три раза меньше.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на юге России сложилась уникальная ситуация. Конкуренции у ОТЭКО нет, а строить новые терминалы из-за большой мощности единственного существующего нет смысла. По мнению эксперта, конфликт порта и угольных компаний следует разрешить с помощью государства.