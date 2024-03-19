Основателя Evergrande отстранят от операций на рынке ценных бумаг в КНР

Власти КНР намерены пожизненно запретить основателю и бывшему председателю совета директоров застройщика Evergrande Сюй Цзяиню совершать операции на рынке ценных бумаг. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Оно уточняет, ссылаясь на попавшее в его распоряжение заявление компании, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР предварительно уведомила Evergrande о наложении на нее штрафа в размере 4,18 млрд юаней за предоставление ложной информации в годовых отчетах, предполагаемое мошенничество при выпуске корпоративных облигаций и несвоевременное раскрытие требуемой информации. Застройщику и его бывшему главе также запретят участвовать в операциях на рынке ценных бумаг.

Китайский регулятор продолжит привлекать к ответственности сотрудников компании, причастных к совершению правонарушений в финансовой сфере, подчеркивается в сообщении Синьхуа.

В январе 2024 года гонконгский суд постановил ликвидировать Evergrande из-за миллиардных долгов. Крах одного из крупнейших китайских застройщиков спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости КНР. В начале марта министр жилья, городского и сельского строительства Китая Ни Хун заявил, что власти приложат дополнительные усилия для обеспечения стабильности национального рынка недвижимости.