Компании Первого канала пригрозили штрафом за пропаганду ЛГБТ

Компании «Первый канал. Всемирная сеть», являющейся дочерней структурой Первого канала, пригрозили штрафом за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

На компанию составили протокол за нарушение части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Ее обвинили в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Сообщается, что дату судебного заседания по делу еще не назначили.

В качестве возможно причины штрафа называется отсутствие возрастной маркировки «18+» на фильмах, в которых демонстрировали гомосексуальные отношения. За нарушение этой статьи КоАП компаниям грозит штраф от одного до четырех миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал телеканал «Жара ТВ» из-за неправильной возрастной маркировки на материалах, в которых демонстрировались нетрадиционные отношения. Размер штрафа составил миллион рублей.

Компания «Первый канал. Всемирная сеть» — дочернее предприятие Первого канала. Она занимается зарубежным вещанием.