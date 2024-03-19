В Wildberries ответили на сообщения о закрытии ПВЗ из-за рейтинга

В пресс-службе Wildberries заявили NEWS.ru, что рейтинг пункта выдачи заказов (ПВЗ) обновляется каждые 15 минут на основе новых оставленных отзывов. Представители WB подчеркнули, что у ПВЗ всегда есть возможность повлиять на свой рейтинг. Таким образом компания отреагировала на публикации в Сети о лишении ПВЗ с рейтингом ниже 4,9 еженедельных выплат.

Мы регулярно рассказываем партнерам, что в наибольшей степени влияет на рейтинг ПВЗ, и скоро вновь поделимся такими советами. При этом абсолютное большинство ПВЗ держат рейтинг на стабильно высоком уровне. Отдельные же ситуации пунктов выдачи с низким рейтингом, которые могут затронуть указанные изменения после их вступления в силу, мы проработаем с партнерами в индивидуальном порядке, — подытожили в Wildberries.

Ранее Telegram-канал «SHOT Проверка» заявил, что Wildberries хочет лишить владельцев ПВЗ еженедельных выплат, если рейтинг их точек опускается ниже 4.9. По данным ресурса, получить деньги партнеры смогут только после месяца работы на оценках выше 4.9. Если пункт выдачи выполнит эти условия, то его хозяин может вернуть себе еженедельные выплаты, а если нет, то Wildberries и вовсе может закрыть точку, предположили авторы материала.

Ранее в Санкт-Петербурге раскрыли новую схему кражи товаров из пункта выдачи Wildberries. Женщина притворялась сотрудником маркетплейса и вынесла из одного ПВЗ заказы почти на 200 тысяч рублей. Она сканировала коробки, в которых находились подлежащие возврату товары. Мошенница забрала шесть упаковок, однако заказы не списались с баланса ПВЗ. Злоумышленница убедила сотрудников пункта выдачи, что позиции пропадут из базы, когда их примут на складе, и ушла с товарами.