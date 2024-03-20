Иностранные банки стали размораживать российские акции

В процессе вывода российских активов из недружественных стран некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца 2023 года дают право своим российским клиентам разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных брокерах и трех юрфирмах. Иностранные банки больше не хотят быть номинальными держателями ценных бумаг в НРД, то есть посредниками-депозитариями, у которых учитываются права на бумаги других лиц. После исключения недружественного лица из цепочки хранения бумаги можно перевести с заблокированных счетов типа «С» на счет в российском брокере и получать по ним дивиденды или продать, рассказали собеседники.

Российская юридическая компания NSP убедила швейцарский банк Julius Baer в том, что ограничения Швейцарии и ЕС не препятствуют проведению перевода акций своего клиента на его счет в российском неподсанкционном брокере, рассказал ее юрист Глеб Бойко. Julius Baer стал первым выпускать акции по этому механизму, потом к нему присоединился еще один швейцарский банк, CBH Bank, добавил Бойко.

Такая возможность есть и у клиентов Credit Suisse, знает один из брокеров. Но у поглощающего Credit Suisse UBS, а также у банка Vontobel позиция более консервативная – они до сих пор не выпускают расконвертированные акции из номинального держания. Ряд клиентов швейцарского юридического бюро Leolex также воспользовались механизмом, рассказал его управляющий партнер Роман Кудинов. Кроме того, расконвертированные акции выпускают банки из Люксембурга и Лихтенштейна, в частности женевский офис LGT Bank (банком владеет правящая в Лихтенштейне княжеская семья), рассказывает источник в брокере.

Для использования этой схемы клиент должен подать поручение в иностранный банк на вывод ценных бумаг из НРД на счет в российском брокере. После этого банк направляет поручение своему российскому контрагенту (чаще всего это дочерняя компания западного банка, такая как Ситибанк, Райффайзенбанк или Юникредитбанк), который осуществляет перевод. Возможность последующего вывода бумаг со счетов «С» на обычный брокерский счет зависит от многих деталей, включая схему и историю владения бумагами, порядок приобретения, место их хранения до расконвертации и другие факторы, отмечает советник юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Асият Культербаева.

Депозитарные расписки за рубежом выпускали более 30 российских компаний, в том числе «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк, АФК «Система», «Фосагро» и ВТБ. В 2022 году недружественные иностранные биржи приостановили торги бумагами, после чего российские власти приняли закон, обязавший большинство отечественных эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции.

Конвертация делилась на принудительную для расписок, права которых учитывались иностранными депозитариями, и автоматическую:

По автоматической — инвестор мог получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру: российские депозитарии, которые учитывали расписки, списали бумаги со счетов владельца и зачислили вместо них акции.

По принудительной — держатели бумаг должны были до 10 ноября 2022 года подать заявления в российский депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, и приложить любые имеющиеся документы, свидетельствующие о владении расписками. Бумаги тех, кто не успел подать заявление, продолжают учитываться в иностранных депозитариях.

Объем несконвертированных депозитарных расписок российских эмитентов составляет около 1,5–2 трлн рублей. Причин по которым операции, от которых банки отказывались до осени прошлого года, стали возможны, по мнению сотрудника одного из брокеров, две: первая — банки обновили свои legal opinion (заключение, которое составляют юристы по конкретной проблеме или запросу клиента), чему могло способствовать продление до конца текущего года маркетингового периода, в течение которого НРД не берет комиссию за сделки с расконвертированными акциями. Вторая — кто-то из клиентов пришел в банк с заключением швейцарского регулятора SECO о том, что в целом тот не возражает против такого механизма.

Скорее всего, речь идет о накоплении критической массы запросов клиентов, поддерживаемых заключениями местных юристов и динамикой судебных процессов, под натиском которых консервативный комплаенс банков был вынужден пересмотреть свои позиции, полагает Дроздова из ITSWM. Julius Baer изменил свою позицию как раз после получения мотивированной правовой позиции от NSP, отмечает Бойко.