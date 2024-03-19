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Глава "Нафтогаза" Чернышов заявил, что Украина имеет коррупционную репутацию

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил, что Украина имеет коррупционную репутацию в странах Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что страна имеет коррупционную репутацию
© РИА Новости
«Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях», — заявил он.

По его словам, чтобы улучшить репутацию страны, на Украине созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

До этого сообщалось, что сбой произошел в работе сайтов и кол-центра компании «Нафтогаз Украины», которая занимается добычей и переработкой нефти и природного газа. Причиной неполадок стала масштабная кибератака. 23 января «Нафтогаз Украины» заявил о крупнейших повреждениях газопровода Харькова за зиму. Речь идет о попадании в газопровод среднего давления. По данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

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