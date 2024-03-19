«Вкусно — и точка» приостановила работу ресторанов в Белгороде

В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщили о временной приостановке работы ресторанов в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей ресторанов. При этом все сотрудники продолжат получать заработную плату.

«Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшую неделю от обстрелов в регионе погибло 16 человек, еще 98 получили ранения.