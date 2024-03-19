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WSJ: Второй крупнейший банк ОАЭ прекратил обслуживать россиян

Второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов закрыл счета россиян. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил The Wall Street Journal.

Второй крупнейший банк ОАЭ прекратил обслуживать россиян
© Вечерняя Москва

В материале говорится, что банк Emirates NBD закрыл отдел, ориентированный на работу с Российской Федерацией и большинство счетов подсанкционных компаний из РФ. Авторы газеты отмечают, что подобное решение связано с усилившимся давлением со стороны руководства Соединенных Штатов. В итоге банк был вынужден закрыть подразделение по обслуживанию богатых россиян. Теперь кредитная организация не работает с рублевыми переводами и платежами.

Из-за этого определенный ущерб понесли трейдеры «Роснефти», «Уралкалия» и миллиардеры, с которыми также перестало работать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr, говорится в статье.

Несколькими часами ранее стало известно, что Центральный банк Армении запретил местным банкам с 29 марта обслуживать карту «Мир» из-за угрозы подпасть под санкции США. Уточняется, что платежные системы Visa и Mastercard отказываются работать с армянским процессинговым центром ArCa, который также сотрудничает с компанией «Мир».

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