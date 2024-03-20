У «Роснано» закончились активы для обслуживания долга

Корпорации «Роснано» не хватает собственных ресурсов для обслуживания долга, рассказал в интервью «Ведомостям» ее управляющий финансовый директор Владислав Юнусов.

В октябре прошлого года «Роснано» в финансовой отчетности предупредило , что по итогам первых шести месяцев 2023 года объем требований кредиторов превышает стоимость активов группы, и у нее нет возможности выполнить обязательства перед ними за счет собственных средств. Также из отчета следует, что у «Роснано» есть признаки «неплатежеспособности и недостаточности имущества» и без помощи акционера корпорация может обанкротиться.

В конце 2021 года в публичную плоскость вышли системные проблемы госкорпорации. Мосбирже даже пришлось 19 ноября приостановить торги всеми выпусками облигаций компании. Это было сделано после предписания ЦБ торговой площадке, объяснял представитель регулятора, не уточняя деталей.

«Накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – говорилось тогда в сообщении «Роснано».

Через несколько дней торги возобновились , но стоимость бумаг рухнула. Минфин, впрочем, 23 ноября заявил , что дефолта по облигациям с госгарантиями правительство не допустит, и котировки частично наверстали потери.

После чего в октябре 2022 года правительство обсуждало возможность расформирования «Роснано».

С 2021 года выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд рублей, из которых 37 млрд – проценты и купоны. Большую часть этих средств «Роснано» погасила самостоятельно, говорит Юнусов. К началу 2024 года долг составлял 69 млрд рублей, и в основном он обеспечен госгарантиями.

До сих пор компания гасила долги собственными ресурсами, без реструктуризации и просрочек, напомнил он. Однако, по его словам, все основные активы, которые было целесообразно реализовать, уже проданы.

«Роснано» ведет работу по взысканию ущерба с бывших партнеров института развития. Но и этих средств, даже если их удастся вернуть, будет недостаточно для продолжения ритмичного обслуживания обязательств, полагает он. И добавляет, что акционеру предстоит выбрать между банкротством и ликвидацией компании либо выплатой за нее долга.

По его словам, «Роснано» договаривается с банками о единовременном погашении задолженности, но с 30%-ным дисконтом.