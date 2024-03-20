СМИ сообщили о «решенном вопросе» продажи российских активов Danone

Российские инвесторы достигли договоренности о покупке Health & Nutrition (бывшее «Danone Россия», подразделение французской компании Danone). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных акционеров «Балтики» и Danone во временное управление Росимуществу.

В РФ действует указ о введении временного управления имуществом лиц из недружественных стран, если саму Россию, российских физлиц или компании в этих странах лишают собственности или подвергают угрозе лишения/ограничения прав собственности, а также имущественных прав.

В середине марта 2024-го Путин отменил передачу долей Danone во временное управление Росимущества. Причины решения не уточнялись.

По словам собеседника «Ведомостей», вопрос продажи российских активов Danone местным инвесторам решен. Источник газеты утверждает, что в активе заинтересованы компания-производитель молочной продукции «Вамин Татарстан» и замглавы правительства Чечни, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. Закриев руководил Health & Nutrition, пока компания находилась во временном управлении Росимущества.

По данным собеседника «Ведомостей», покупатели планируют заплатить за актив в равных долях.