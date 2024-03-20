ВЭБ считает несостоятельными иски «Роснано» о переоценке обязательств

ВЭБ считает несостоятельными иск "Роснано", целью которого является признание факта переоценки обязательств компании при прежнем руководстве, что привело к ухудшению финансового состояния компании.

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Решения "Роснано" об исках - юридически несостоятельны в связи с тем, что ВЭБ не подменяет органы управления "Роснано" и не несет перед корпорацией никаких обязательств в части осуществления хозяйственной деятельности", - отметили в госкорпорации.

ВЭБ.РФ координирует работу "Роснано" по отдельным направлениям по решению Правительства, выполняя функции его агента. ВЭБ вовлечен в работу, организованную правительством по взаимодействию с кредиторами "Роснано", определению судьбы активов "Роснано" и возможным способам ликвидации общества, пояснили в госкорпорации.

Там добавили, что привержены "самым высоким принципам корпоративного управления и взаимодействию с координируемыми".

Ранее сообщалось, что Роснано обратилась в суд, чтобы признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности института развития и ухудшению его финансового состояния.

В картотеке арбитражных дел отмечено, что судебное заседание по делу намечено на 17 апреля. Ответчиков по делу нет. В качестве участников дела указаны министерства экономического развития и финансов, а также ВЭБ.РФ. На 31 декабря 2020 года внешний долг Роснанонасчитывал более 146 млрд рублей. В 2023 году компания погасила 28 млрд рублей долга, сократив его размер до 69 млрд рублей.