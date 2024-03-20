Потанин рассказал об условиях слияния «Тинькофф» и Росбанка

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу в составе "ТКС холдинга".

Банки сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами, приводятся в официальном Telegram-канале "Интерроса" слова президента компании Владимира Потанина.

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу. Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", - отметил Потанин.

Он также уточнил, что интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов.

"Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами", - отметил президент "Интерроса" и добавил, что сейчас параметры будущей банковской группы только обсуждаются. "Уверен, что объединение компетенций обоих банков приведет к улучшению обслуживания клиентов и росту рыночной стоимости новой банковской группы. А за счет роста капитала она станет более устойчивой и конкурентоспособной", - считает он.

Кроме того, Потанин добавил, что во главу угла "Интеррос" ставит интересы клиентов, которые должны стать главными бенефициарами от создания "нового банковского альянса".

14 марта совет директоров "ТКС холдинга" сообщил о намерении предложить акционерам рассмотреть на внеочередном собрании интеграцию Росбанка в группу. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

Основной акционер группы "Тинькофф" с апреля 2022 года - российская компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. Кроме того, весной 2022 года после сообщения французской группы Societe Generale о прекращении ее деятельности в РФ, "Интеррос" выкупил долю группы в Росбанке. В ноябре того же года компания завершила передачу 47,5% акций Росбанка благотворительному фонду Потанина, сократив свою долю до 45%.