Малый бизнес хотят избавить от лишних отчетов

В России собираются по-новому собирать первичную статистику для федерального наблюдения за малым бизнесом. Соответствующий законопроект Госдума 20 марта приняла в первом чтении. Он позволит существенно сократить количество отчетности для предпринимателей, рассчитывают законодатели.

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«Не просто удивляет, а шокирует»

Пока количество отчетов, которые должны сдавать предприниматели, «не просто удивляет, а шокирует», призналась на пленарном заседании первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина: «Только в рамках официальной статистической отчетности предприниматели сдают более 150 форм. Еще более тысячи форм запрашивают федеральные, региональные и муниципальные власти».

Более того, бывает и дублирование в сборе данных, и это порождает дополнительную отчетную нагрузку на бизнес.

Заместитель главы Минэконоразвития Татьяна Илюшникова подтвердила: на заполнение всей отчетности малые предприниматели иногда тратят месяц из 12 месяцев работы в году.

Законопроект позволит отменить сбор с малого бизнеса какой-либо отчетности, кроме сведений, входящих в состав административных данных, и тех, собирать которые обязывает законодательство. Исчерпывающий перечень статистических показателей, которые можно запрашивать у предпринимателей для статучета, утвердит Правительство. Роль координатора при работе с таким перечнем получит Росстат.

Воплотить инициативу в жизнь планируют через государственную информационную систему «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Она предоставит удобные и понятные механизмы сбора отчетности по принципу одного окна — личного кабинета респондента.

Сами данные, по словам Илюшниковой, будут запрашивать более адресно. «Например, сейчас бывают ситуации, когда предприниматель в сфере туризма должен заполнить формы отчетности по производству сельхозпродукции, и даже то, что он должен поставить в них прочерки и нули, отнимает время, так как сама форма на сто листов с тысячей строк», — пояснила она.

Цель предложенной инициативы — значительно снизить нагрузку на бизнес, установив вместо 150 статформ ограниченный набор показателей, в среднем до 30 показателей в зависимости от вида деятельности.

«Учитывая, что все показатели можно будет заполнить в личном кабинете респондента, а при согласии предпринимателя его данными из представленной отчетности могут воспользоваться другие органы власти, трудозатраты бизнеса на заполнение разных форм отчетности снизятся в десятки раз», — уверена Надежда Школкина.

Парламентарий уточнила, что речь в законопроекте не идет о бухгалтерской отчетности или административных данных, связанных с контрольно-разрешительной деятельностью — это регулируют другие федеральные законы.

По принципу одного окна

С принципами формирования перечня необходимых для сбора статистики данных, в кабмине уже определились: «Порядка семи показателей, которые интересуют федеральные органы власти, регионы и муниципалитеты, такие, например, как выручка, численность персонала, объем инвестиций, будут обязательны для заполнения всеми субъектами малого бизнеса», — пояснила Илюшникова. Также предпринимателям придется предоставить отраслевые показатели — в зависимости от вида деятельности их будет от 20 до 30.

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что законопроект по сути создает правовые основы работы ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» для субъектов МСП. Он пояснил, что у предпринимателей будет возможность сдавать данные о себе через личный кабинет, в который можно будет зайти через МСП.РФ или через госуслуги, то есть подписать, сдать отчетность в формате одного окна. При этом у профильных госорганов будет доступ ко всей этой статистике, а сам отчет будет в пять раз меньше — две сотни строчек, а не тысяча строк.