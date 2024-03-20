Raiffeisen Bank оказался под давлением США из-за Дерипаски

Руководство группы Raiffeisen Bank International (RBI) может отозвать согласие на сделку о выкупе за €1,5 млрд 27,78% акций австрийской строительной компании Strabag SE, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, это обусловлено позицией США. Вашингтон полагает, что выгодополучателем от покупки будет крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска, который находится под американскими санкциями.

Источник пояснил, что если после заключения договора будет доказано, что сделка нарушила американские санкции, США оштрафуют банк.

Потанин рассказал об условиях слияния «Тинькофф» и Росбанка

«В свете позиции США один человек сказал, что австрийские власти воздержатся от предоставления зеленого света, а другой сказал, что сам банк готовится отказаться от сделки»,— пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудница Минфина США Анна Морис, отвечающая за выявление незаконных денежных потоков, посетила Вену, Абу-Даби и Анкару.

В ходе рабочей поездки она разъяснила банкирам и предпринимателям особенности санкционной политики Соединенных Штатов и риски обхода ограничительных мер.