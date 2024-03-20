Кабмин отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний из-за поступления большого количества жалоб на нарушения со стороны больших цифровых компаний. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний", - указано в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Как отмечают в ФАС, в службу поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов", а исключение антимонопольного контроля из моратория, как считают в ведомстве, позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.