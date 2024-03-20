Владельцы региональных ПВЗ вступились за OZON

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из Подмосковья, Поволжья и Кубани вступились за OZON. Они заверили, что новый сбор практически не отражается на их доходах, пишет SHOT.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что многие владельцы пунктов выдачи недовольны введением сервисного сбора. По их словам, сбор ударит по доходам, заставит закрыть точки.

Франчайзи, которому принадлежат три ПВЗ в Краснодаре, рассказал, что «при вознаграждении в 450 тыс. рублей ему насчитали сбор 5 тыс. рублей».

OZON ответил на реакцию владельцев ПВЗ после введения нового сбора

По его словам, эта сумма с избытком перекрывается доходами от таких услуг, как приёмка посылок, выдача продуктов экспресс-доставкой, зарубежные заказы и оформление банковских карточек.

Владелец нескольких ПВЗ в Подмосковье отметил, что площадка планирует брать у него 10 тыс. рублей сбора при том, что доход составляет 1,8 млн рублей. Он добавил, что тариф OZON выгоднее, чем у других компаний.

Владелец крупной сети ПВЗ OZON из Саратова уточнил, что его доход составляет 4 млн рублей, а сервисный сбор — 29 рублей.

В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что для 90% франчайзи сбор будет низким. Кроме того, он не будет затрагивать недавно открывшиеся точки.