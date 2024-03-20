Крупнейшая энергетическая компания Индии отказалась от российской нефти

Вторая в мире крупнейшая энергетическая компания индийская Reliance Industries отказалась от покупок российской нефти, перевозимой на танкерах «Совкомфлота», из-за недавних санкций США, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

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Reliance Industries — оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса. Reliance является крупнейшей негосударственной компанией Индии.

23 февраля США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров. Ограничения предусматривают блокировку счетов и запрет взаимодействия с американским лицами.

Стала известна причина резкого сокращения поставок российской нефти

По данным Reuters, Reliance Industries, крупный покупатель российской нефти Urals, потребовала, чтобы новые поставки не велись танкерами, управляемыми «Совкомфлотом». Источники агентства в правительстве Индии и нефтеперерабатывающем секторе считают, что России придется сократить поставки нефти в Индию из-за отказа индийских нефтеперерабатывающих компаний принимать топливо, привезенное на танкерах «Совкомфлота».

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть судами, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США», — сказал собеседник агентства в правительстве Индии.

Он добавил, что правительство может запретить попавшим под санкции судам «Совкомфлота» заходить в индийские порты.