Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено подать иск против корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о блокировке доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone. Иск может быть направлен в федеральный суд 21 марта в рамках антимонопольной борьбы администрации президента Джо Байдена с американскими технологическими гигантами.

Это будет третий случай за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple за нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее Министерство юстиции подало в суд на компанию Google за монополизацию, а Федеральная торговая комиссия ведет антимонопольное дело против Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена).