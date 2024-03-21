ЦБ включил СПБ биржу в реестр операторов обмена ЦФА

Банк России внес СПБ биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения регулятора. Биржа стала вторым оператором в системе.

В августе 2023 года Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), ею стала Московская биржа. ЦБ предварительно согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими нормами сделки.

Операторы обмена ЦФА при заключении сделок с ЦФА могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это, считают в регуляторе, «повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта».

Ранее, в июне 2023 года, Банк России включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем, что позволило торговой площадке предоставлять возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре.