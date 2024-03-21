«Сбер» в пятый раз признан самым надежным банком России

Составлен рейтинг крупнейших надежных банков в России
Первую строчку рейтинга Forbes ста крупнейших надежных банков в РФ занял Сбер. Лидером банк стал в пятый раз, передает издание.
Подчеркивается, что сумма активов банка по итогам 2023 года составила 51,37 трлн рублей.
На второй строчке расположился ВТБ, чьи активы достигли 26,26 трлн рублей, на третьей строчке - Росбанк с активами в 2,16 трлн рублей.
Среди банков, вошедших в топ-10 - Райффайзенбанк (1,98 трлн рублей), «Юникредит» (1,12 трлн рублей), Ситибанк (0,59 трлн рублей), «ИНГ банк» (0,09 трлн рублей), «Дойче банк» (0,06 трлн рублей), «Тойота банк» (0,06 трлн рублей) и «Эм-Ю-Эф-Джи банк» (0,06 трлн рублей).
Сбер становился лидером рейтинга по итогам 2022 года, 2021 года, 2012 года и 2011 года.
Ранее «Известия» сообщили, что в России выступили за введение налога на сверхдоходы для банковского сектора. С такой просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Госдумы.