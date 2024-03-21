«Балтика» требует от Carlsberg Group миллиарды рублей

Российская пивоваренная компания «Балтика» потребовала от датской Carlsberg компенсации убытков. Представители фирмы подали иск в суд, сообщает «Коммерсант».

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Речь идет о сумме в 6,24 миллиарда датских крон. В переводе на рубли по текущему курсу это примерно 84,1 миллиарда рублей.

Осенью сообщалось о расторжении Carlsberg Group соглашения с «Балтикой» на производство и продажу всей продукции группы, в том числе на международные и локальные бренды. Как указали в компании, данное решение — ответ на указ президента России Владимира Путина, которым он передал 100% компании РФ в управление Росимуществу.

СМИ сообщили о задержании топ-менеджеров «Балтики» из-за Carlsberg

Как писали «Ведомости», компания «Балтика» обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить ее товарные знаки в дружественных России странах.

Российская «Балтика» вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году.