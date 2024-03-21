ВТБ хочет взыскать с Euroclear около $38 млн

ВТБ намерен взыскать с Euroclear около $38 млн, следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Так, банк хочет взыскать убытки с Euroclear в размере 10 000,08 австралийских долларов, 5 000 швейцарских франков, 1 000 китайских юаней, €1 624 137,44, £5 000, $36 604 330,07.

В пресс-службе ВТБ ТАСС ранее заявляли , что банк подал исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании ущерба с Euroclear Bank в связи с блокировкой собственных денежных средств банка на счете финансовой организации. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства.

Согласно данным судебной картотеки, суд назначил предварительное заседание на 15 мая 2024 года.