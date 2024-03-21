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ФАС оштрафовала ряд топливных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ряд топливных компаний Краснодарского края. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

ФАС оштрафовала ряд топливных компаний
© globallookpress.com

Сумма штрафа составила 110 миллионов рублей. Он был наложен за заключение антиконкурентного соглашения и поставку нефтепродуктов по завышенным ценам.

В сообщении ФАС отмечается, что ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 миллиарда рублей.

Ведомство подчеркнуло, что фирмы приняли участие в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и администрации Сочи. Сообщается, что они заключали контракты по максимально высокой стоимости.

Ранее сообщалось, что Правительство России опубликовало постановление, отменяющие мораторий на проверки ИТ-компаний.

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