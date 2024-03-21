ФАС может применить антимонопольные меры в отношении "Яндекс такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может применить антимонопольные меры в отношении "Яндекс такси", если компания не ответит на имеющиеся у службы вопросы к тарифам. Об этом сообщил начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников. RT на русском

"По тарифам у нас также есть к ним некоторые вопросы. Мы предполагаем, что мы в ближайшее время эти вопросы начнем для себя прояснять. И, возможно, если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, будут приняты меры антимонопольного реагирования", - сказал Котельников на круглом столе в Госдуме, посвященном вопросам ценообразования и нормативного регулирования рынка такси. ТАСС

5 марта сообщалось, что ФАС планирует начать проверки «Яндекс Такси». Позже компания «‎Яндекс Такси»‎ объявила, что будет снижать комиссию для водителей в периоды повышенного спроса. Газета.Ru