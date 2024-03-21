ФАС заявила о возможности применения антимонопольных мер к "Яндекс такси"

Начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Станислав Котельников на круглом столе в Госдуме, посвященном вопросам ценообразования и нормативного регулирования рынка такси заявил, что ФАС может применить антимонопольные меры в отношении "Яндекс такси" из-за тарифов. По его словам, у службы есть вопросы относительно тарифов, ив ближайшее время ФАС буде пытаться эти вопросы прояснить. "И, возможно, если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, будут приняты меры антимонопольного реагирования", — сказал Котельников. 5 марта сообщалось, что ФАС планирует начать проверки "Яндекс Такси". Позже компания "‎Яндекс Такси"‎ объявила, что будет снижать комиссию для водителей в периоды повышенного спроса.