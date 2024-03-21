Лондонский судья отклонил требование отправить Дерипаску в тюрьму

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию бывшего главы ВЭБ Владимира Чернухина, требовавшего отправить предпринимателя Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду. Об этом говорится в опубликованном решении суда, принятом по итогам слушаний, проходивших 5-6 марта.

Представители Чернухина, который уже много лет судится в Великобритании с Дерипаской, и компании Navigator Equities Ltd настаивали на том, что ответчик якобы нарушил свои обязательства перед судом, когда в 2019 году перерегистрировал инвестиционную компанию B-Finance, владевшую 53% акций En+ Group, в российскую юрисдикцию из юрисдикции острова Джерси, являющегося коронным владением Великобритании в Ла-Манше. В апреле 2023 года Высокий суд Лондона отклонил иск против Дерипаски на основании того, что истцы не смогли убедительно продемонстрировать факт неуважения к суду со стороны ответчика. Теперь отклонена и апелляция на это решение.

"Судья [Высокого суда Марк] Пеллинг был вправе прийти к заключению, что состоятельность обвинений не была доказана в соответствии со стандартами уголовного судопроизводства, и отклонить иск на этом основании", - говорится в решении Апелляционного суда, опубликованном в среду вечером.

Чернухину и Navigator Equities Ltd не удалось оспорить и другое решение Высокого суда, год назад постановившего, что истцы должны возместить ответчику часть судебных издержек.

Судебное разбирательство между Чернухиным и Дерипаской за право владения долей в "Трехгорной мануфактуре" продолжается уже много лет. В 2017 году арбитражный суд Лондона признал Чернухина совладельцем компании и обязал Дерипаску выплатить ему более $95 млн. Бизнесмен подал апелляцию на этот вердикт, которая впоследствии была отклонена.

Затем экс-глава ВЭБ снова подал иск против Дерипаски, обвинив его в неуважении к решению суда. Чернухин утверждал, что Дерипаска должен был сохранить для него акции компании En+ Group на сумму $236 млн. Они должны были служить обеспечением до тех пор, пока Дерипаска не расплатится с Чернухиным. Поводом для нового спора стала перерегистрация En+ Group с острова Джерси в Калининградскую область в 2019 году, после чего компания оказалась вне досягаемости британской юрисдикции. В результате, по словам адвокатов истца, задача взыскания средств с Дерипаски крайне усложнилась, однако, как отмечало ранее агентство Reuters, в итоге Чернухин получил присужденную ему сумму в полном объеме.