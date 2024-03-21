Минюст США обвинил Apple в нарушении законодательства

Глава Министерства юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что компания Apple стала монополистом в сфере производства смартфонов благодаря нарушению законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Гарленд сделал во время выступления в Минюсте США. По его словам, компания Apple нарушила антимонопольное законодательство. Он также подчеркнул, что действия компании наносят ущерб потребителям и «подавляют инновации».

«Apple сохраняет монопольное положение на рынке смартфонов не только за счет опережения конкурентов, но и за счет нарушения федерального антимонопольного законодательства. Потребители не должны платить более высокие цены из-за того, что компании нарушают закон», — заявил Гарленд.

Помимо этого министр отметил, что корпорация препятствует передаче информации между системами Apple и продуктами других компаний, что является примером того, как компания заставляет пользователей «оставаться в ее экосистеме». Исходя из этого, Минюст США подал иск в федеральный суд штата Нью-Джерси в отношении компании Apple. По его словам, если суд встанет на сторону ведомства, корпорация может быть оштрафована на сумму до 100 миллионов долларов.

Ранее IT-аналитик допустил отключение смартфонов Apple и Google в России.