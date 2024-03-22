Chanel начала сокращать число магазинов в России

Представители компании Chanel, официально не покидавшей Россию после начала спецоперации ВС РФ на Украине, начали отказываться от аренды площадей для собственных брендовых магазинов. Об этом сообщили сразу несколько источников на рынке недвижимости.

© РИА НОВОСТИ

«Chanel ведет переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети», — отмечают собеседники «Коммерсанта».

Аналитики уверены, что по такому пути пойдут и другие люксовые бренды. У продавцов нет понимания, будут ли сняты западные санкции на ввоз в РФ одежды и аксессуаров дороже 300 евро.

Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в представительство Chanel в России. Ответ ожидается.

Ранее федеральные ритейлеры обратились в профильные ведомства с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ до 200 евро. Из-за санкций этот норматив был увеличен до 1000, чтобы не создавать в стране дефицита товаров первой необходимости. В феврале президент России Владимир Путин поблагодарил компании, которые покинули российский рынок. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу.