Стало известно о сокращении числа магазинов Chanel в России

Компания Chanel стала отказываться от аренды площадей для собственных брендовых магазинов, хотя официально с начала специальной военной операции на Украине не покидала местный рынок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в рынке недвижимости.

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«Chanel ведет переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети», — утверждают собеседники издания.

Аналитики полагают, что некоторые люксовые бренды тоже вскоре станут отказываться от аренды помещений, так как продавцы не могут предсказать, снимет ли Запад санкции на ввоз в Россию аксессуаров и одежды дороже 300 евро.

Ранее федеральные ритейлеры обратились в профильные ведомства, попросив снизить порог беспошлинного ввоза товаров на территорию России до 200 евро. Этот норматив увеличили из-за санкций, чтобы в стране не возник дефицит товаров первой необходимости.

При этом в феврале лидер РФ Владимир Путин произнес слова благодарности в адрес компаний, которые ушли с отечественного рынка. По его словам, западный бизнес оставил после себя коллективы с культурой производства, которые затем подхватили жители РФ и продолжили их работу.