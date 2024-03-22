Украина может отказаться от ведения списка «спонсоров войны»

Украина может в течение нескольких дней ликвидировать свой список «международных спонсоров войны», в который вносит компании и физических лиц, продолжающих вести бизнес с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с вопросом.

По словам собеседников, Украина может в течение нескольких дней избавиться не только от списка, но и от связанного с ним веб-сайта, который предоставляет подробную информацию о лицах, находящихся под западными санкциями, компаниях и деталях происхождения российского оружия.

Черный список не имеет юридической силы, но “доставляет неудобства” около 50 крупным компаниям, попавшим в него за продолжение работы в России и “косвенной” помощи в вооруженном конфликте через уплату налогов. Удаление “черного списка”, по данным СМИ, может свидетельствовать о том, что Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ему становится все труднее находить поддержку на международной арене.

По словам собеседников Reuters, давление на Украину в части отказа от списка оказывают Китай, Австрия, Венгрия и Франция. Последняя, в частности, требует исключить из него розничную сеть Auchan и Leroy Merlin.

Два источника сообщили, что существует вероятность того, что список, который составляется Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), будет передан в ведение украинской военной разведки и сохранен. Неясно, останется ли в этом случае список публичным.

По данным на 06:00 мск 22 марта, сайт под названием “Международные спонсоры войны”, где Украина публикует свой “черный список”, работал. Список насчитывал 52 компании из 18 стран (14 — из Китая, 9 — из США, четыре — из Франции и столько же из Германии, по три из Италии и Швейцарии, две — из Бельгии, и по одной из Ирландии, Великобритании, ОАЭ, Турции, Швеции, Литвы, Индии, Грузии, Эстонии, Дании и Бермудских островов). Среди них, в частности, до сих пор указан австрийский Raiffeisen bank, однако с приостановленным статусом “спонсора войны”. Ранее в нем также находится венгерский OТП-банк, однако он был исключен из него в начале ноября 2023 года в обмен на принятие Венгрией одиннадцатого пакета санкций против России.

В “черном списке” физических лиц 55 человек. В частности, в нем до сих пор находится Муслим Сатибалдиев, заместитель предправления ОТП-Банка в России. Статус предправления Райффайзенбанка Сергея Монина, как указано на сайте, “приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии”. Ранее в списке также находились его заместители Никита Патрахин и Роман Зильбер, однако сейчас информация о них отсутствует.

В середине декабря прошлого года Reuters сообщало, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского «черного списка» в обмен на принятие нового пакета антироссийских санкций. Российский Райффайзенбанк считается одним из самих крупных западных банков в России, который остался работать в стране после февраля 2022 года.