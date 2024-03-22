Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела»

Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России (...) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Банк Стрела», — следует из заявления на сайте ЦБ.

В регуляторе отметили, что по величине активов банк занимал 321 место в российской системе. ЦБ принял такое решение в связи с тем, что «Стрела» нарушала федеральные законы, а также допускала нарушения требований нормативных актов Центробанка в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у QIWI Банка, после чего пополнение кошелька стало недоступно. Среди причин было указано систематическое допущение нарушений требований законодательства. В частности, в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма.

В 2022 году Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью небанковской депозитно-кредитной организации «Лэнд Кредит». В тот же день ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк».