ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк России 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стрела». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что банк «Стрела» занимал 321 место в банковской системе России по величине активов.

В Банке России заявили, что банк «Стрела» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Из-за этого ЦБ не раз применял меры к банку в течение последнего года.

По данным регулятора, банк также нарушал требования ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ рассказали, что банк «Стрела» специализировался на услугах по денежным переводам между QIWI Банком и другими участниками рынка банковских услуг.

«Значительные объемы операций <…> были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор)», - подчеркнули в ЦБ.

Представители регулятора назвали эти операции высокорисковыми.

В банке ввели временную администрацию (ее функции выполняет Агентство по страхованию вкладов). «Стрела» участвует в системе страхования вкладов. Вкладчикам будет возвращено сто процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на человека.

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21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. Причиной отзыва лицензии регулятор назвал проведение высокорисковых операций, обеспечивающих расчеты между физлицами и теневым бизнесом.