ФАС возбудила дело в отношении Новороссийского морского торгового порта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) из-за нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов, сообщает ведомство.

"ФАС России возбудила в отношении Новороссийского морского порта антимонопольное дело. Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов", - говорится в сообщении.

Служба выяснила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту по прямому варианту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением - до 37%.

В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии КоАП РФ.