«Гринвич» пытается отсудить у бельгийского Euroclear Bank 4,8 млн долларов

Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») подала иск в Свердловский арбитраж к бельгийскому Euroclear Bank S.A./N.V и небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий» на 4,8 млн долларов. Это следует из картотеки суда.

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«Исковое заявление ООО „Управляющая компания Итс Групп“ принять, возбудить производство по делу», — следует из определения арбитража.

Судебное заседание назначено на 18 апреля в 16:20.

В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация заработала на инвестировании российских активов порядка 821 млн евро. Реинвестирование средств РФ в 2023 году принесло международной площадке уже 4,4 млрд евро. Часть из них планировалось передать Киеву в качестве финпомощи. По мнению европейского чиновника, из-за конфискации замороженных российских активов Euroclear столкнется с волной исков со стороны ЦБ.