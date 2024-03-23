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Россия накопила рекордные запасы дизтоплива в танкерах

Объемы российского дизельного топлива на танкерах в море достигли рекорда. За десятидневный период перед 17 марта показатель составлял в среднем 6,2 млн баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Россия накопила рекордные запасы дизтоплива в танкерах
© РИА Новости

Текущие показатели превосходят значения, которые фиксировались во время пандемии. Более того, сейчас Россия хранит в море больше топлива, чем год назад, когда вступило в силу эмбарго Евросоюза.

Эксперты затрудняются найти объяснение подобной ситуации. Некоторые предполагают, что из-за новых санкций США российским компаниям стало сложнее находить покупателей на товар и ограниченность топливных резервуаров на земле заставляет их использовать флот.

Накануне сообщалось, что все нефтепереработчики Индии отказались от поставок топлива танкерами «Совкомфлота».

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