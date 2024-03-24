«Газпром» сообщил об объеме транзита газа в Европу через Украину

"Газпром" продолжает транзит газа в Европу через Украину, но в сокращенном объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

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Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной. Представитель "Газпрома" сообщил, что 23 марта объем транзита составил 42,4 млн куб. м. Украинский ОГТСУ ранее информировал, что 24 марта транзит может составить около 42,1 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после остановки "Северного потока". Поставки по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран региона.

Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России

Транзит через Украину идет в сокращенном режиме с мая 2022 года, когда ОГТСУ прекратил прокачку через "Сохрановку" из-за форс-мажора на подконтрольной ЛНР территории. "Газпром" не видел оснований для этого. Осенью 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж против "Газпрома" за неоплату транзита, но в России его сочли нелегитимным.

До этого стало известно, что Украина может согласиться на транзит российского газа. Но только если попросит Европа.