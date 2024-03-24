"Метинвест" построит новый сталелитейный завод в Италии

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Украинская компания "Метинвест" построит в Италии экологичный сталелитейный завод в Пьомбино. Как рассказал в интервью газете La Repubblica генеральный директор Юрий Рыженков, этот проект реализуется в рамках программного соглашения с Италией и будет представлен в ближайшие три-четыре месяца.

"Мы намеревались строить завод в Италии гораздо раньше вторжения, и идея была использовать сырье "Азовстали". Сейчас "Азовстали" больше не существует, но мы сохранили наши предприятия по производству железной руды на Украине, и мы хотим ее использовать для производства стали в Италии", - пояснил он.

Кроме того, он сообщил, что от итальянской стороны поступило предложение оценить возможность участия в приватизации сталелитейного завода ILVA в Таранто - проблемного с точки зрения экологичности предприятия и фактического банкрота. Итальянское правительство ищет инвесторов для сохранения этого предприятия.

Украинская группа "Метинвест", ключевым акционером которой является Ринат Ахметов, по итогам 2023 года произвела на 31% меньше стали и на 36% меньше чугуна, чем в 2022 году. Основной причиной ухудшения результатов в группе называли боевые действия на Украине, из-за чего произошло сокращение производства и потеря нескольких активов.